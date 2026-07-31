Мошенники стали использовать опросы для получения данных пользователей

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме: злоумышленники представляются сотрудниками исследовательских центров и под видом оценки работы компаний вовлекают человека в разговор, обещая денежное вознаграждение. Это делается для сбора данных, получения доступа к аккаунтам или записи голоса для создания дипфейков. О том, как устроена схема, рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.

При настоящих опросах участники действительно могут получать поощрение, но обычно речь идет о бонусах или скидках. Чтобы понять, кто звонит на самом деле, нужно обратить внимание на маркировку звонка, которая отображается на телефоне при входящем вызове. Легитимные организации обязаны использовать ее. Если такого обозначения нет, это может быть первым признаком того, что с вами на связи мошенники.

Злоумышленники могут использовать опрос, чтобы собрать дополнительную информацию о человеке и позже применить ее для более убедительных атак. По другому сценарию жертву просят подтвердить личность: перейти по ссылке, заполнить форму или назвать код из СМС. Это делается якобы для получения обещанной выплаты.

Еще одна цель таких звонков — сбор голосовых данных. Аферисты стараются задавать вопросы, которые требуют развернутых ответов. Записи могут использоваться для создания голосовых дипфейков, применяться в других сценариях.

Мошенническая схема может начинаться и без звонка — с перехода по ссылке. Пользователю предлагают пройти опрос на поддельном сайте и обещают вознаграждение за участие. Шаблонные вопросы создают иллюзию реального исследования и усыпляют бдительность. В конце опроса человека просят указать персональные данные — якобы для оформления выплаты или получения подарка.

«Главный принцип защиты в таких ситуациях — проверять, кто выходит на связь, не передавать данные для подтверждения личности и не выполнять инструкции неизвестного человека. Даже предложение пройти обычный опрос может оказаться первым этапом более сложной мошеннической схемы», — подчеркнул Борис Лопатин.