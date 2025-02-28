Мошенники начали «разводить» россиян от имени мировых брендов

Мошенники принялись тестировать новую схему обмана россиян, связанную с «возвращением» западных брендов в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

«IKEA, Zara, Bershka и Lush официально возвращаются в Россию и массово восстанавливают бонусные карты клиентов. По версии мошенников», — уточнили в публикации.

Злоумышленники обзванивают потенциальных жертв, представляются сотрудниками мировых брендов и предлагают восстановить накопленные бонусы.

Дальше все по отработанной схеме: благодаря СМС-коду, который пришел на телефон, мошенники получают доступ к «Госуслугам» и банковским реквизитам.

В середине февраля Союз торговых центров предложил компаниям Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius рассмотреть возможность возобновления деятельности в России. Но, как отметили в организации, пока сложно сказать, на каких условиях иностранные бренды могут вернуться.