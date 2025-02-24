Мошенники начали проворачивать схемы со СНИЛС

Мошенники используют данные СНИЛС, потому что они содержат личные и финансовые сведения о владельце, среди которых страховой стаж, пенсионные коэффициенты и начисленные взносы. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Ярослав Земсков.

Раздобыв чужой СНИЛС, злоумышленники могут от имени жертвы получать соцвыплаты, оформлять кредиты и займы и даже пользоваться медицинскими услугами. Кроме этого, личные данные могут продавать для использования в противозаконных схемах.

По словам адвоката, в последнее время для получения чужого документа все чаще используют фальшивые вакансии, когда мошенники предлагают работу, документ просят якобы для оформления. Также личные данные крадут с помощью фишинговых сайтов и предложений выплат от государства.

Для того, чтобы обезопасить себя от хищения своих личных данных, Земсков посоветовал регулярно проверять наличие денег на счетах и использовать многофакторную аутентификацию для доступа в важные аккаунты.

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