Мошенники начали представляться соседями по подъезду

Аферисты стали действовать под видом соседей по подъезду, чтобы выманить деньги якобы на покупку нового домофона. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мошенники звонят на номера мобильных телефонов и представляются соседями. Для убедительности они называют номер в квартире в подъезде и предлагают заказать новый домофон.

Иногда злоумышленники ошибаются и случайно говорят, что они из квартиры, где проживает собеседник.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые крадут учетные данных от портала «Госуслуги» через бота в Telegram, который маскируется под реферальные программы известных маркетплейсов. В попытке получить бонусы или скидки пользователи проходят «обязательную авторизацию», и их введенные логин и пароль сразу же попадают к преступникам.

Боты распространяются через рекламу в телеграм-каналах, рассылки в чатах и личные сообщения. В их названиях часто можно увидеть слова вроде referral, service, а также реальные бренды и ссылки на официальные сайты маркетплейсов.