Мошенники начали представляться соседями по подъезду
Аферисты стали действовать под видом соседей по подъезду, чтобы выманить деньги якобы на покупку нового домофона. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мошенники звонят на номера мобильных телефонов и представляются соседями. Для убедительности они называют номер в квартире в подъезде и предлагают заказать новый домофон.
Иногда злоумышленники ошибаются и случайно говорят, что они из квартиры, где проживает собеседник.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые крадут учетные данных от портала «Госуслуги» через бота в Telegram, который маскируется под реферальные программы известных маркетплейсов. В попытке получить бонусы или скидки пользователи проходят «обязательную авторизацию», и их введенные логин и пароль сразу же попадают к преступникам.
Боты распространяются через рекламу в телеграм-каналах, рассылки в чатах и личные сообщения. В их названиях часто можно увидеть слова вроде referral, service, а также реальные бренды и ссылки на официальные сайты маркетплейсов.