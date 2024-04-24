Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» | 360°

Общество 24 апреля 2024, 13:25 Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои РИА «Новости»

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Московский городской суд признал законным арест участника уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

«Остановить без изменений постановление Басманного суда Москвы, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявили в суде.

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По информации РИА «Новости», заседание прошло в закрытом формате, прессу впустили в зал лишь во время оглашения резолютивной части постановления.

Лутфуллои задержали вечером 23 марта рядом со зданием «Крокуса». Полицейские потребовали у него предъявить документы, но 24-летний уроженец Таджикистана начал вести себя дерзко и вызывающе.

Мужчину арестовали до 24 мая. По версии следствия, приезжий имеет отношение к теракту. Адвокат Лутфуллои Маргарита Хорева отмечала, что он частично признал вину.