Морской порт Санкт-Петербурга не пропустил 56 тонн индийского кунжута

В морском порту Санкт-Петербурга запретили ввозить партию индийского кунжута общей массой 56 тонн. По информации телеканала «Санкт-Петербург», товар не соответствовал принятым в России стандартам безопасности.

Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора отметил, что две партии продовольственных семян кунжута не соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, написал «Петроград».

Он указал на отсутствие данных о проведении лабораторных исследований на наличие генетически модифицированных организмов. Кроме того, инспектор рассказал, что отсутствует информация о содержании радионуклидов — цезия и стронция.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте