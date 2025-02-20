Морской порт Санкт-Петербурга не пропустил 56 тонн индийского кунжута

В морском порту Санкт-Петербурга запретили ввозить партию индийского кунжута общей массой 56 тонн. По информации телеканала «Санкт-Петербург» , товар не соответствовал принятым в России стандартам безопасности.

Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора отметил, что две партии продовольственных семян кунжута не соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, написал «Петроград».

Он указал на отсутствие данных о проведении лабораторных исследований на наличие генетически модифицированных организмов. Кроме того, инспектор рассказал, что отсутствует информация о содержании радионуклидов — цезия и стронция.