Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для захода иностранных судов

Морские порты Мариуполь и Бердянск внесли в перечень открытых портов для захода иностранных судов. Распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил, что Мариуполь станет одним из ключевых центров ДНР.

До этого силы ПВО отразили атаку дронами на Бердянск. Украинские военные нацелили дроны на морской торговый порт. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ранее ВСУ атаковали Бердянск управляемой ракетой. Она попала в пустую емкость для нефтепродуктов в акватории порта.