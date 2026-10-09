Морские контейнерные линии перешли из Новороссийска в Петербург

Большой порт Санкт-Петербург зафиксировал приток морских перевозчиков после их ухода с черноморского направления. К середине октября Новороссийск покинули все контейнерные линии, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на гендиректора компании «Си-Шиппинг» Алексея Гагаринова.

Последней работу на Балтике начала линия ECCL. Переориентация маршрутов позволит петербургскому порту нарастить перевалку контейнеров до 1,6 миллиона TEU к концу года вопреки прогнозам спада. По оценке Гагаринова, к 2027 году порт может превзойти рекорд 2018 года в 2,5 миллиона TEU.

Сдерживающим фактором остается логистика на суше. Главный инженер территориального филиала РЖД Николай Парфенов отметил изданию, что перерабатывающая способность станции Автово почти вдвое ниже портовых терминалов, но железная дорога стремится наращивать мощности.