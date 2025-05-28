России необходимо создать морские частные военные компании, которые будут охранять российские суда. Об этом 360.ru заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Предлагаю создать морские ЧВК для полноценного обеспечения безопасности российских судов в нейтральных водах. <…> Морские ЧВК должны заниматься сопровождением и охраной судов, оценкой безопасности, аудитом и планированием портов, тренировкой команды при угрозе захвата судна», — сообщил он.

Члены франции «Справедливая Россия — За правду» уже начали разработку соответствующего законопроекта. Авторы инициативы считают необходимым оснастить корабли и катера ЧВК современным вооружением, чтобы им можно было воспользоваться в случае нападения, задержания или преследования танкерного флота.

Миронов также добавил, что морские ЧВК могут взять на себя работу по защите морского транспортного коридора в Калининградскую область, который из-за западных рестрикций остался изолированным от сухопутных маршрутов.