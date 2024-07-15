«Морская почта» «Петербургского дневника» вновь откроется в Кронштадте

«Морская почта» газеты «Петербургский дневник» снова откроется 25 июля на причальной площади в Кронштадте. Это временное общественное пространство уже второй год подряд дает возможность всем горожанам и гостям отправить бесплатно свои авторские открытки по всей России перед Днем Военно-морского флота.

Весь период работы пункта, оформленного как парусник с символическим мачтой и ящиком «Почты России», будут собираться почетные гости Кронштадта, моряки, артисты и деятели культуры. Все желающие смогут отправить бесплатно авторские открытки своим близким и друзьям в любой уголок России.

В этом году мероприятие посвящено не только Дню ВМФ, но и году семьи. Обе темы прослеживаются в открытках.

Отмечается, что работать «Морская почта» будет каждый день с 13:00 до 19:00 с 25 по 27 июля, а 28 июля — с 12:00 до 15:00.