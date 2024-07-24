«Морская почта» «Петербургского дневника» откроется 25 июля в Кронштадте

«Морская почта» «Петербургского дневника» будет работать с 25 по 28 июля в Кронштадте в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили на сайте издания.
Любой желающий сможет абсолютно бесплатно отправить открытку или письмо в сувенирном конверте прямо с Якорной площади. Авторские открытки создали ученики Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина.
Отмечается, что на них дети изобразили салют в Кронштадтской гавани, Петровский парк с памятником Петру, моряков на фоне Морского собора и другие сюжеты.