«Морская почта» «Петербургского дневника» откроется 25 июля в Кронштадте

«Морская почта» «Петербургского дневника» будет работать с 25 по 28 июля в Кронштадте в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили на сайте издания.

Любой желающий сможет абсолютно бесплатно отправить открытку или письмо в сувенирном конверте прямо с Якорной площади. Авторские открытки создали ученики Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина.

Отмечается, что на них дети изобразили салют в Кронштадтской гавани, Петровский парк с памятником Петру, моряков на фоне Морского собора и другие сюжеты.

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