«Морская почта» «Петербургского дневника» начнет работу в выходные в Кронштадте

В Купеческой гавани откроется стационарное почтовое пространство. Там установят синий почтовый ящик Почты России — постоянного партнера проекта. Гости «Морской почты» смогут выбрать одну из четырех авторских открыток от дизайнеров «Петербургского дневника» .

Открытки с морской символикой Северной столицы можно будет отправить бесплатно в любой город России, включая воинские части Военно-морского флота.

«На открытках этого года — образы, с которыми ассоциируется морской Петербург: парусник, серебристая чайка, корюшка, нерпа, юный моряк. Это не просто красивые иллюстрации — это визуальные послания, наполненные духом города и его морской историей», — рассказал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Также издание подготовило особую открытку к 280-летию со дня рождения выдающегося флотоводца Федора Ушакова, написал телеканал «Санкт-Петербург».