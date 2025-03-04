Морозы сменятся потеплением до +14 градусов в Ростове-на-Дону
На выходных в Ростове-на-Дону начнет стремительно улучшаться погода. Воздух прогреется до +14 градусов, ветер стихнет. Об этом пишет сайт Тagilcity.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Погода».
По информации специалистов, в пятницу, 7 марта, температура поднимется до +10…+13 градусов днем, ночью — до +3…+5 градусов. В субботу будет облачно с прояснениями, температура до +14 градусов.
В воскресенье прогнозируется малооблачная погода без осадков, температура воздуха будет варьироваться от +2 до +12 градусов. Ожидается восточный ветер до пяти метров в секунду.
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