Морозы и весеннее тепло ожидаются в Приморье после циклона

Циклон покидает Приморский край, уступая место волне холода и северному ветру. Днем в пятницу, 20 марта, температура будет на 1–3 градуса ниже, чем вчера, снег прекратится. Об этом сообщил сайт «Восток Медиа» .

В ночь на субботу, 21 марта, ожидаются умеренные морозы: от −6 до −15 градусов, на побережье — от −1 до −5 градусов. Днем потеплеет до +4…+13 градусов, погода будет малооблачной.

В воскресенье к краю подойдет новый циклон, облачность увеличится, на юге возможен небольшой дождь. Ночью температура составит от +2 до −7 градусов, на северо-востоке — до −13 градусов. Днем в континентальных районах потеплеет до +10…+15 градусов, на побережье — до +4…+9 градусов.

Во Владивостоке в последний день рабочей недели облачно, осадков не ожидается, северо-западный ветер усилится. В субботу будет солнечно: ночью −2…−5 градусов, днем +5…+8 градусов. В воскресенье станет облачно, возможен дождь, ночью 0…+3 градусов, днем до +6…+9 градусов.