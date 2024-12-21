Морозы и снегопады придут в Тюменскую область

По прогнозам метеорологов gismeteo, 22 декабря в Тюмени потеплеет до 0…–1 градуса, ожидаются осадки — около 3,4 мм. Об этом сообщил сайтnashgorod.ru.

С понедельника по вторник днем температура будет держаться в районе –2…–3 градусов, ночью может опуститься до –6.

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