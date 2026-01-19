Морозы до −43 градусов вернутся в Свердловскую область

Северный циклон вновь принесет в Свердловскую область сильные морозы. Со вторника, 20 января, в регионе местами ожидается похолодание до −43 градусов. Об этом сайту URA.RU сообщил представители Уральского гидрометцентра.

По информации метеостанции сибирский холод уже завтра начнет продвигаться на запад, захватывая вначале крайний север региона, 21 января, с ослаблением влияния циклона, большую его часть. Ожидается, что наиболее крепкие морозы −32…−37 градусов, а местами и до −40…−43, придутся на 22–23 января, отметили специалисты.