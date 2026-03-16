Морозы до -12 градусов ожидаются в Курганской области

По информации курганских синоптиков, в регионе ожидается существенное понижение температуры. Согласно прогнозам, опубликованным на сайте Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), ночью 17 марта температура может опуститься до -12 градусов, сообщил сайт URA.RU .

«Температура ночью 17 марта при прояснении понизится до -12 градусов. На дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах туман», — отметили специалисты.

Дневная температура в этот период будет колебаться от 0 до +5 градусов. Синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью три-восемь метров в секунду.