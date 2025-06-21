Мордашов рассказал о своей самой крупной ошибке в бизнесе

«Северсталь» в начале 2000-х из-за неосторожности лишилась семи миллиардов долларов. Об этом председатель совета директоров компании Алексей Мордашов рассказал на сессии ПМЭФ «Диалог поколений: как меняются цели, решения и горизонт планирования», сообщило РИА «Новости».
«Мы очень активно участвовали в слияниях и поглощениях в металлургии, у нас было много приобретений за рубежом. И потом наступил кризис 2008 года, и у нас очень много активов за рубежом оказались неэффективными», — сказал он.
Мордашов отметил, что за его плечами много ошибок в бизнесе, но это оказалась самой большой.
Ранее стало известно, что вологодский губернатор Георгий Филимонов призвал гендиректора «Северстали» Мордашова прекратить затянувшийся конфликт и «зарыть топор войны».
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