Монумент «Прогресс» вновь установят в Кемерове

Глава города Кемерово Дмитрий Анисимов объявил о решении установить новый мемориал в честь работников завода «Прогресс», которые погибли при производстве военной продукции. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru .

Первоначально памятник располагался возле административного здания завода, но со временем его состояние ухудшилось. Городские власти решили реставрировать монумент и перенести его на набережную реки Томи в Кировском районе города. Уже началась установка стелы и постамента.

Дмитрий Анисимов подчеркнул, что обновленный памятник должен служить напоминанием о трудовом подвиге кемеровчан в годы Великой Отечественной войны.

Решение о реставрации и установке нового памятника было одобрено общественностью и ветеранами оборонных предприятий.