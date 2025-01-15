Монумент «Прогресс» вновь установят в Кемерове

Глава города Кемерово Дмитрий Анисимов объявил о решении установить новый мемориал в честь работников завода «Прогресс», которые погибли при производстве военной продукции. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru.
Первоначально памятник располагался возле административного здания завода, но со временем его состояние ухудшилось. Городские власти решили реставрировать монумент и перенести его на набережную реки Томи в Кировском районе города. Уже началась установка стелы и постамента.
Дмитрий Анисимов подчеркнул, что обновленный памятник должен служить напоминанием о трудовом подвиге кемеровчан в годы Великой Отечественной войны.
Решение о реставрации и установке нового памятника было одобрено общественностью и ветеранами оборонных предприятий.
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