Молодых художников пригласили на конкурс «Архитектура дипломатии»

Творческий конкурс «Архитектура дипломатии» начался в России 10 марта. Молодым художникам от 12 до 35 лет предложили переосмыслить образ матрешки путем живописи.

Конкурс пройдет в международном формате во второй раз. Его темой в этом году стала «Матрешка — разговор орнаментов и красок». Художникам предложили переосмыслить феномен одного из главных образов русской культуры средствами живописи и декоративно-прикладного творчества.

Лауреатов определят в трех номинациях: «Юные художники», «Молодые художники» и «Автор малой скульптурной композиции».

Работы будут принимать до 10 июня. Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.