Молодой сварщик из Волгограда Ломака рассказал, что пришел в профессию по призванию

В эпоху IT и блогинга молодой волгоградец Денис Ломака выбрал профессию сварщика и нашел в ней свое призвание. Работая в «Концессиях водоснабжения» уже три года, он ежедневно вносит вклад в комфорт горожан, устраняя аварии и обновляя коммуникации, сообщил сайт «Новости Волгограда» .

Начав с третьего разряда, Денис недавно получил пятый, доказав свой профессионализм. Его будни — это выезды по заявкам жителей: от устранения течей в колодцах до сварки труб огромного диаметра (1000–1200 мм) в сжатые сроки. По словам Дениса, самая сложная задача — варить швы под давлением, когда вода внутри трубы мгновенно остужает металл.

Главной мотивацией для него служит видимый результат: замена старых труб на новые. В коллективе «Концессий» он ценит человечное отношение, что стало главным отличием от предыдущего места работы. Отдыхает Денис активно: гуляет с женой по набережной и «снимает стресс» с помощью PlayStation 5.