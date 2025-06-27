Молодой человек пожаловался на асоциальное поведение соседки в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре молодой человек пожаловался на свою соседку, обвинив ее в асоциальном поведении и ненадлежащем уходе за детьми. Александр поделился своими переживаниями с изданием КомсаNews .

По словам Александра, девушка купила квартиру и затеяла ремонт, который обернулся хаосом для всего подъезда.

«В процессе ремонта вообще не убирались. Там маленькие дети, при этом музыка просто очень громко играла. Скажем, если понимать, что предел 55 децибел, у нас в подъезде 85 децибел был шум. Как там дети развиваются, я не знаю. Как они этой пылью дышали, пока они там штукатурили?» — удивляется сосед.

Он также отметил, что возле подъезда курят, приезжают ночью, громко ругаются и ведут себя вызывающе.

Кульминацией конфликта стала утренняя «вечеринка» на парковке, когда девушка включила музыку на всю громкость и начала танцы. Соседи обеспокоены тем, что мать оставляет детей под присмотром посторонних и применяет к ним физическую силу.

Следственный комитет заинтересовался ситуацией, и председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку.