Молодой человек погиб на необорудованном пляже в Курганской области

В городе Далматово Курганской области на реке Исеть утонул 18-летний юноша. Происшествие случилось на необорудованном пляже, о чем сайту URA.RU сообщили в главном управлении МЧС по региону.

По предварительным данным, молодой человек купался вместе с тремя несовершеннолетними друзьями. Выйдя на глубину, он не смог самостоятельно выплыть.

«С начала июня зарегистрировано три случая гибели людей на акваториях Курганской области», — приноровило ГУ МЧС по Курганской области.