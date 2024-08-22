Молодежный центр в Вологде откроют в сентябре

Открытие молодежного центра на улице Пугачева, 57а в Вологде ожидается менее чем через две недели. Основные строительные работы завершены, и в настоящее время проводятся завершающие подготовительные мероприятия. Об этом сообщил спикер ЗакСа Вологодской области Сергей Жестянников в своем Telegram-канале, передали «Государственные новости».

Работы в двухэтажном здании идут в соответствии с графиком. На текущий момент успешно выполнены ключевые этапы ремонта: установлены новые окна, проведены работы по ремонту полов и потолков. Остается только завершить косметику, заменить межкомнатные двери и оборудовать помещения мебелью.

Затем планируется благоустроить прилегающую территорию и установить системы видеонаблюдения. Здесь будет располагаться «Добро.Центр» и несколько других волонтерских организаций.

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