Молодежный форум проведут в новом Доме молодежи в Петрозаводске

8 декабря в Петрозаводске состоится форум «К молодежи», посвященный подведению итогов программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятие организовано при поддержке национальной программы и объединяет деятелей молодежной политики и их наставников, написал сайт karelinform.ru .

Форум начнется с торжественного открытия Дома молодежи, которое возглавит Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. В рамках мероприятия участникам будет представлена образовательная программа и презентация итогов проектов, реализованных в рамках программы в 2025 году.

Особое внимание будет уделено презентации результатов социологического исследования молодежи, которое поможет глубже понять проблемы молодого поколения и предложить эффективные решения. Участники также узнают о результатах других мероприятий, таких как творческий фестиваль для молодых семей «Северные сказки», проект «Окей, Карелия», фестиваль муралов «Полоса отвода» и патриотический маршрут «Воинская слава Карелии».

Форум также включает питчинг проектов, где участники смогут представить свои идеи в сфере молодежной политики. Победители питчинга получат призы и подарки от организаторов. На следующий день состоится награждение активистов, внесших вклад в развитие молодежной политики Карелии

Регистрация на форум открыта до 30 ноября, и организаторы приглашают всех заинтересованных принять участие в этом значимом событии.