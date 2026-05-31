Молодежь станет соавтором повестки будущего на ПМЭФ-2026

Проекты «Точка Юниор» и «Академия ПМЭФ» объединят школьников, студентов, бизнесменов и представителей органов власти для обсуждения ключевых вызовов новой экономики, технологий и развития человеческого капитала. Мероприятия пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума — 2026.

В пространстве «Точка Юниор» подростки 14-17 лет станут полноценными участниками глобального диалога о будущем. Проект формирует общество молодых людей со стратегическим мышлением. Участники присоединятся к открытым диалогам, дискуссиям и спецформатам с участием предпринимателей, общественников и представителей власти.

Для молодых участников форум — это не только возможность услышать лидеров изменений, но и площадка, где их собственные идеи становятся частью большой экономической и общественной повестки.

«Академия ПМЭФ» — проект, объединяющий людей талантливых студентов ведущих вузов страны и крупнейшие российские корпорации.

В итоге молодые участники могут выступить на ПМЭФ с собственной деловой программой и получить возможность интеграции в корпоративные акселераторы ведущих предпринимателей России.