Молодая жительница Урала загадочно пропала в Карелии после службы в монастыре

Специалисты начали поиски 2 февраля. Женщина пропала после службы в монастыре. В Карелию она приехала, чтобы встать на духовный путь, и прожила там около полугода. К поискам подключились полицейские и несколько профессиональных отрядов, в том числе ДПСО «Длинный Берег».

Мать пропавшей рассказала E1.ru о последнем сообщении дочери.

«Она пишет: „Мама, на тебе что, проклятье?“ А дальше: „У меня бессонница уже пять дней“. <…> Я писала ей, чтобы ехала домой, мы ее очень ждем. Это сообщение еще не прочитано, а потом связь прервалась», — заявила она.

По словам женщины, у дочери два высших образования, она зарабатывала на жизнь, делая маникюр клиентам. На личном фронте все шло не очень хорошо. Был муж, но пара развелась. Потом пропавшая встретила другого, оставила ради него карьеру, однако и с новым мужчиной тоже не сложилось.

Приметы: рост — 165 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серо-голубого цвета. Она носила черную куртку, платье и ботинки. Следы женщины нашли у Ладожского озера. Предположительно, она могла провалиться под лед.

По данным aif.ru, на острове заметили стаю волков. Местные жители рассказали, что голодные звери осложняют поиски.

«Волки кочуют по островам Ладожского озера стаями. И шанс с ними повстречаться зимой очень велик», — заявил один из жителей.

Как отметила начальник отдела информации МВД по Карелии Ксения Петкун, сейчас специалисты обследуют остров Валаам и ближайшие территории, на которые можно добраться по льду.

Ранее в Первоуральске пропала мать двоих детей. Она ушла на работу 1 января и не вернулась.