Молочные кухни получили за три года больше 150 тысяч тонн продукции по офсетному контракту

Столичные молочно-раздаточные пункты за три года получили более 150 тысяч тонн продукции по офсетному контракту, из них 50 тысяч — за прошедший год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Кроме молочной продукции на пункты поставляют и соки. Выпускают их на Лианозовском и Царицынском комбинатах. Предприятия получили статус промышленного комплекса, дающий им налоговые льготы и возможность тратить больше денег на развитие производства.

«Благодаря офсетным контрактам медицинские учреждения города будут гарантированно получать необходимые лекарственные препараты высочайшего качества по сниженной цене, а инвесторы могут реализовывать масштабные проекты по строительству и модернизации производств», — рассказала директор Департамента по региональным продажам по Москве и Московской области «Р-Фарм» Екатерина Плиева.

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что всего с 2017 года удалось заключить более 20 офсетных контрактов, по которым появится свыше семи тысяч рабочих мест.