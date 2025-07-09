Молочная продукция двух азербайджанских марок исчезнет из магазинов России

По запросу азербайджанской стороны Россельхознадзор ограничил ввоз молочной продукции от предприятий ALLBUY и MILK PRODUCTS. Еще трех производителей ожидает проверка, сообщила пресс-служба ведомства.

Предприятия ALLBUY и MILK PRODUCTS решили прекратить поставки в Россию и отказались от проведения инспекций. После того, как Агентство пищевой безопасности Азербайджана уведомило об этом, Россельхознадзор ограничил ввоз их продукции.

До 14 июля еще трем предприятиям предстоит подтвердить происхождение сырья. Это АТЕНА, специализирующееся на молоке и молочной продукции, AZEMAL, которое выпускает молоко, сыр, сливочное масло и сливки, а также AZ. MILKA EXPORT — производитель сливочного масла.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз семян из Нидерландов, сообщили «Известия». В них нашли опасные для растений инфекции.