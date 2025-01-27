Молельную комнату открыли для военных следователей в Москве

В главном военном следственном управлении СК России торжественно открыли молельную комнату. Это помещение с церковным иконостасом, аналоем для священных текстов и местом для свечей в память об усопших имеет особое значение для следователей.

В ходе церемонии митрополит Кирилл провел службу в память об офицерах военно-следственных органов, погибших при исполнении своего служебного долга.

По словам самих следователей, которым по роду службы приходится рисковать собственной жизнью, такая духовная поддержка сейчас действительно необходима.

«Труд у них особый — это восстановление социальной справедливости, расследование сложных уголовных дел», — отметил заведующий сектором военной прокуратуры синодального отдела по взаимодействию с военнослужащими и правоохранительными органами, иерей Александр Палазник.

Архангел Святой Михаил — покровитель военных следователей. Молельная комната на Басманной улице, названная его именем, теперь официально работает как для специалистов, так и для их семей.