«Мойка78»: в новом сезоне дизайнеры предлагают сочетать землистые оттенки с насыщенными и яркими цветами

Осень 2026 года обещает быть яркой и выразительной благодаря смелым решениям дизайнеров. В новом сезоне они предлагают сочетать землистые оттенки с насыщенными и яркими цветами, пишет «Мойка78» .

Среди модных цветов осени 2026 выделяются глубокий кобальтовый синий, королевский фиолетовый, хаки и оливковые оттенки, терракотовый и бордово-красный, зеленый мох, шоколадный и графитовый, баблгам-розовый, а также яркие акценты в виде фестивальной фуксии и аквамарина.

Дизайнеры предлагают несколько способов сочетания модных цветов: — Нейтральная база — шоколадный, графитовый, черный или темно-бежевый. Это фундамент любого образа. — Акцент — один яркий цвет (кобальт, фиолетовый, зеленый мох). Выбрав на фоне базы один сильный оттенок, можно создать завершенный образ. — Монохром — весь образ в одном цвете: например, пальто, брюки и обувь в кобальте. Выглядит дорого и современно. — Тональное сочетание — разные оттенки одного цвета (например, темно-зеленый жакет, светло-оливковая юбка и ботинки оттенка хаки). Элегантно и гармонично. — Теплые и холодные контрасты — сочетание теплых тонов (терракот, шоколад) с холодными (кобальт, фиолетовый). Это создает глубину и характер. — Базовые нейтралы и акцентный оттенок — белая блузка, коричневые брюки и кобальтовое пальто. Классика, но с осенним акцентом.