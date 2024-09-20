Мойка78: школьные буфеты генерируют поставщикам питания сотни миллионов рублей в месяц

Продукты в школьных буфетах, которые многие дети покупают на переменах, позволяют поставщикам питания генерировать сотни миллионов рублей наличными в месяц. Об этом сообщила Мойка78.

Издание отмечает, что если отталкиваться от того, что хотя бы 30% учеников покупают булочки в буфете с помощью наличного расчета, представить ежедневный поток денег в пользу комбинатов питания не сложно. По расчетам редакции, ежедневно буфеты генерируют по 36 миллионов рублей, в месяц получается 720 миллионов рублей.

Отмечается, что сотрудники редакции отправили запрос вице-губернатору Петербурга Валерию Москаленко с просьбой прокомментировать, отчисляют ли налоги эти компании с заработанной наличности и сколько.