Создание теплицу самостоятельно не представляет особой сложности: конструкция включает каркас, защитный материал, двери и вентиляционные окна. Однако у новичков нередко возникают трудности, способные повлиять на долговечность и удобство пользования сооружением, сообщила « Мойка78 ».

Первая частая ошибка — пренебрежение фундаментом. Если цель — многолетнее использование, стоит установить надежное основание. Это предотвратит оседание и деформацию конструкции.

Кроме того, зачастую неопытные садоводы неправильно размещают само сооружение. Оптимально располагать теплицу с запада на восток, чтобы обеспечить максимальный обогрев солнцем. Правильное расположение обеспечит эффективное проникновение солнечного тепла и быстрое освобождение крыши от снежного покрова весной.