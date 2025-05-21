Создание теплицу самостоятельно не представляет особой сложности: конструкция включает каркас, защитный материал, двери и вентиляционные окна. Однако у новичков нередко возникают трудности, способные повлиять на долговечность и удобство пользования сооружением, сообщила «Мойка78».
Первая частая ошибка — пренебрежение фундаментом. Если цель — многолетнее использование, стоит установить надежное основание. Это предотвратит оседание и деформацию конструкции.
Кроме того, зачастую неопытные садоводы неправильно размещают само сооружение. Оптимально располагать теплицу с запада на восток, чтобы обеспечить максимальный обогрев солнцем. Правильное расположение обеспечит эффективное проникновение солнечного тепла и быстрое освобождение крыши от снежного покрова весной.
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