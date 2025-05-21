«Мойка78»: масло перечной мяты поможет избавиться от пауков в доме

Хотя пауки полезны тем, что истребляют вредных насекомых вроде мух и комаров, многим неприятно видеть их в своем жилище. Существует несколько способов, позволяющих естественным образом защитить дом от паучьих вторжений, сообщила « Мойка78 ».

Например, отличным средством является масло перечной мяты. Пауки инстинктивно избегают его запаха, предположительно из-за мощного аромата, раздражающего их рецепторы. Возможно, такая реакция обусловлена химическим веществом монотерпеноидом, входящим в состав мятного масла и обладающим инсектицидными свойствами.

Менее известным, но столь же эффективным средством служит масло конского каштана. Хотя его редко можно встретить в магазинах, научные эксперименты подтвердили, что этот продукт успешно отпугивает пауков.