«Мойка78»: для защиты домашнего роутера от взлома важно использовать сложный пароль

Утром 25 марта появилась информация о том, что данные пользователей роутеров Keenetic оказались под угрозой. В основном пострадали жители России. Издание «Мойка78» рассказало, как защитить домашний роутер от взлома и обезопасить себя от утечки данных.
Россиян призвали поменять название Wi-Fi сети (SSID) на любое другое, а также использовать сложный буквенный пароль с защитой WPA3 (если доступна, если нет — WPA2) и шифрованием AES.
Кроме того, важно отключить WPS (кнопка для подключения к Wi-Fi без пароля) и пользоваться гостевой сетью во время пребывания дома гостей или когда соседи подключаются к вашей сети.
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