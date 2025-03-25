«Мойка78»: для защиты домашнего роутера от взлома важно использовать сложный пароль

Утром 25 марта появилась информация о том, что данные пользователей роутеров Keenetic оказались под угрозой. В основном пострадали жители России. Издание «Мойка78» рассказало, как защитить домашний роутер от взлома и обезопасить себя от утечки данных.

Россиян призвали поменять название Wi-Fi сети (SSID) на любое другое, а также использовать сложный буквенный пароль с защитой WPA3 (если доступна, если нет — WPA2) и шифрованием AES.

Кроме того, важно отключить WPS (кнопка для подключения к Wi-Fi без пароля) и пользоваться гостевой сетью во время пребывания дома гостей или когда соседи подключаются к вашей сети.