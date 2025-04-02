Мойка 78 показала разрушенный пляж на Верхнем Суздальском озере, где ранее проводили благоустройство

Читательница Мойки78 поделилась фотографиями и видео с участка пляжа на Верхнем Суздальском озере, где в 2024 году проводилось благоустройство.

Здесь установили кабинки для переодевания, скамейки, проложили тропинки, но после зимы территория оказалась замусоренной. По данным Мойки78, в кабинках оторваны доски, урны сожжены, повсюду валяется мусор, включая окурки.

По данным портала госзакупок, на благоустройство этой части пляжа потратили 206 миллионов 434 тысячи 40 рублей. Всего редакция обнаружила семь тендеров от администрации Выборгского района. Работы на первом участке обошлись в 62 миллиона 146 тысяч рублей, из которых 30,5 миллиона выделили на благоустройство территории: закупку материалов и посадку растений.

Второй тендер касался установки малых архитектурных форм: скамеек, лежаков, качелей с навесом, информационного стенда, декоративных столбиков с указателями, урн, велопарковки. На это потратили еще около 30 миллионов рублей.