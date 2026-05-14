«Мойка 78» перечислила модные тенденции летнего делового стиля 2026 года

Продуманный деловой стиль возвращается в моду летом 2026 года, заменяя жесткие дресс-коды осознанной элегантностью. Комфортные натуральные ткани, четкие силуэты, мягкие акценты и капсульные гардеробы позволяют создавать множество образов из ограниченного количества вещей, написала «Мойка 78» .

Тренды делового стиля:

1. Деловой костюм в летнем исполнении. Выбирайте комплекты из льна, легкой шерсти или смесовых тканей с высокой воздухопроницаемостью. Классический вариант — бежевый или кремовый льняной костюм.

2. Офисная романтика. Романтичные элементы смягчают строгие силуэты: банты, драпировки, объемные рукава, воротники-стойки, легкие оборки. Блузки из сатина, хлопка или шелка отлично сочетаются с прямыми брюками или юбкой-карандаш.

3. Разные материалы и слои. Тонкий трикотаж, легкие жилеты, полупрозрачные рубашки и кардиганы спасут от летней жары. Сочетайте топ без рукавов с легким жакетом или жилетом.

4. Низкая посадка и юбки миди. Юбки А-силуэта, трапеция или прямые карандаши из льна и хлопка. Цвет-блок: сочетание кремового верха и зеленого низа.

5. Аксессуары как акцент. Оверсайз-очки, крупные серьги, структурированные сумки-тоут из кожи или рафии, ремешки с акцентом. Обувь: лоферы, элегантные сандалии с закрытым носом, минималистичные мюли.

Офисная капсула — это продуманный набор базовых вещей, которые хорошо сочетаются друг с другом и создают разные образы. Всего 10–12 вещей в наборе = более 30 вариаций.

Выбирайте вещи одной цветовой гаммы для максимальной сочетаемости. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, которые не мнутся сильно и дышат. Идеальная посадка важнее трендов — вещи должны подчеркивать фигуру, но не сковывать движения.