«Мой юрист»: выбрасывать тела животных в мусорные контейнеры запрещено

В подъезде одного из многоквартирных домов в Краснодаре несколько дней лежала мертвая ласточка. Жители не решались убрать птицу самостоятельно, а управляющая компания не отреагировала на проблему. В России тела животных относятся к биологическим отходам, сообщили «Краснодарские известия» со ссылкой на данные команды «Мой юрист».

Эксперты объяснили, что утилизацию в таком случае регулируют ветеринарные правила Минсельхоза РФ. Эти отходы должны собирать и утилизировать специализированные организации. Выбрасывать тела животных в контейнеры или закапывать во дворе запрещено.

За уборку тел животных в границах населенного пункта обычно отвечают органы местного самоуправления и привлеченные ими службы. Это следует из федеральных норм, включая закон № 131-ФЗ, и местных документов.