Юрист Георгиева рассказала, что за нарушение тишины ночью во дворе можно получить штраф или арест до 15 суток

Юрист Алла Георгиева рассказала «Москве 24» , что за нарушение тишины ночью во дворе можно получить штраф или даже арест до 15 суток.

Каждый регион самостоятельно устанавливает периоды, когда шуметь запрещено. В Москве, например, действует запрет с 23:00 до 07:00, согласно закону № 42 о соблюдении покоя граждан и тишины.

Нарушителей могут наказать штрафом по статье о нарушении тишины и покоя (3.13 КоАП города Москвы). Для граждан он составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от четырех до восьми тысяч, для юридических лиц — от 40 до 80 тысяч.

Чтобы привлечь шумную компанию к ответственности, нужно вызвать полицию: сотрудники обязаны приехать и составить протокол. А пока они едут, юрист советует самостоятельно зафиксировать нарушение: снять происходящее во дворе на фото или видео и, если возможно, заручиться поддержкой свидетелей.

Если участники шумной компании ругаются матом, оскорбляют окружающих, портят имущество во дворе дома, наказать их могут уже по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). В этом случае виновных могут оштрафовать на сумму от 500 до одной тысячи рублей либо арестовать до 15 суток, заключила Георгиева.