Модный эксперт Торопова посоветовала женщинам не сочетать в одном образе акцентные аксессуары и яркую сумку

Руководитель проекта «Кожгалантерея Sokolov» Марина Торопова в разговоре с «Известиями» посоветовала россиянкам не сочетать в одном образе акцентные аксессуары и яркую сумку.

Составляя образ, эксперт призвала учитывать уместность, стилистику, цветовую палитру и фактуры. Тем, кто любит носить украшения из желтого металла, стоит выбирать сумку с соответствующим оттенком фурнитуры.

В заключение эксперт добавила, что главным ориентиром при выборе образа должно быть собственное ощущение стиля.