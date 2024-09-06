Модный эксперт Торопова посоветовала женщинам не сочетать в одном образе акцентные аксессуары и яркую сумку

Руководитель проекта «Кожгалантерея Sokolov» Марина Торопова в разговоре с «Известиями» посоветовала россиянкам не сочетать в одном образе акцентные аксессуары и яркую сумку.
Составляя образ, эксперт призвала учитывать уместность, стилистику, цветовую палитру и фактуры. Тем, кто любит носить украшения из желтого металла, стоит выбирать сумку с соответствующим оттенком фурнитуры.
В заключение эксперт добавила, что главным ориентиром при выборе образа должно быть собственное ощущение стиля.
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