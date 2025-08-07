Модный эксперт Сухарев отметил, что школьная форма воспитывает вкус у детей

Стилист и модный эксперт Алексей Сухарев в беседе с Life.ru высказал мнение о новой школьной форме. Он сравнил ее с костюмом Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа» и заявил, что идею введения школьной формы стоит поддерживать.

«Во-первых, это воспитывает вкус с самого раннего детства. Во-вторых, это дает детям понять, что существует определенная уместность — что можно носить в школу, а что за ее пределами», — отметил стилист.

По мнению эксперта, школьная форма помогает детям адаптироваться к классическому гардеробу, который всегда актуален. Сухарев подчеркнул, что недовольство было вызвано недопониманием: Минпросвещения не планируют вводить единую школьную форму, а школы могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников.