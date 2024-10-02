Модный эксперт Шумилина посоветовала покупать пальто из шерсти или кашемира
Старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина дала советы по выбору качественного пальто. Об этом сообщили «Известия».
Говоря о материале, эксперт рекомендовала обращать внимание на изделия из шерсти и кашемира. Что касается обработки, то ручная будет лучше механической, добавила специалист.
Если речь идет о покупке первого пальто, стоит присмотреться к нейтральным оттенкам. По словам Шумилиной, вневременной цвет осеннего гардероба — бежевый.
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