Модный эксперт Сергеенкова: спортивные комбинезоны можно легко внедрить в деловой гардероб

Спортивные комбинезоны относятся к универсальной одежде. При правильной стилизации и грамотном подходе их можно надеть даже в офис, рассказала сооснователь петербургского бренда одежды Rely Алена Сергеенкова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам модного эксперта, внедрить комбинезон в деловой гардероб можно, сочетая его с классическими рубашками и удлиненными жакетами с мужского плеча. В качестве обуви к такому наряду подойдут туфли на каблуке kitten heel или лоферы на плоском ходу.
Кроме того, разбавить образ можно пиджаком, блейзером, вязаным жилетом или джемпером, отметила Сергеенкова.
Первая в Подмосковье школа креативных индустрий открылась в Орехово-Зуеве
Путин рассказал о планах подписания нового договора с Ираном
Потери ВСУ в Курской области превысили 12 тысяч человек
Еще 20 километров тросовых ограждений установили на дорогах Подмосковья
Ростех попросил передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения
Гонорары Тарзана перестали быть тайной
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте