Модный эксперт Сергеенкова: спортивные комбинезоны можно легко внедрить в деловой гардероб

Спортивные комбинезоны относятся к универсальной одежде. При правильной стилизации и грамотном подходе их можно надеть даже в офис, рассказала сооснователь петербургского бренда одежды Rely Алена Сергеенкова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам модного эксперта, внедрить комбинезон в деловой гардероб можно, сочетая его с классическими рубашками и удлиненными жакетами с мужского плеча. В качестве обуви к такому наряду подойдут туфли на каблуке kitten heel или лоферы на плоском ходу.

Кроме того, разбавить образ можно пиджаком, блейзером, вязаным жилетом или джемпером, отметила Сергеенкова.

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