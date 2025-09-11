Модный эксперт Белкова отметила, что российские бренды начинают гордиться статусом «сделано в России»

В мире моды, где русское направление набирает обороты, наблюдается тенденция к использованию элементов традиционного костюма. Мода становится способом выражения национальной идентичности и культурного наследия. Автор канала «Русский стиль: Мода» Татьяна Белкова подчеркивает: «Русский код — глубокое понимание русского человека, как индивидуума, и России — как государственного института». Об этом написал «ФедералПресс» .

По мнению Белковой, мода служит мостом между прошлым и будущим, объединяя традиции с современными тенденциями. Она призывает ценить собственные культурные символы и отмечает, что российские бренды начинают гордиться статусом «сделано в России».

«Франция и Италия, может быть, и столицы мировой моды. Но Россия — столица глубоких смыслов. Вот их мы и будем формировать», — подытожила Белкова.

В августе в Москве прошел форум BRICS+ Fashion Summit, где состоялась выставка «Родные мотивы», представившая национальные костюмы народов России.