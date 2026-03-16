Модный дом Hermes продлил действие трех товарных знаков в России

Французский дом моды Hermes продлил срок действия исключительного права на три товарных знака на 10 лет. Об этом сообщил ТАСС .

В числе знаков — название компании на русском языке («Эрмес») и логотипы с силуэтом лошади с повозкой.

Модный дом подал заявки на регистрацию 14 февраля 1996 года. Новая дата истечения срока — февраль 2036-го. Товарные знаки зарегистрировали по 12 классам: ножевые изделия, вещества для стирки, приборы для научных целей, благородные материалы, картон, бумага, мебель, кухонная утварь, одежда, текстиль, обувь, игрушки и курительные принадлежности.

В феврале этого года компания Huawei зарегистрировала два товарных знака в России для продажи авто и часов.