Модные эксперты рассказали, что сделать наряд более «дорогим» можно за счет контраста фактур
Эксперты бренда СИН рассказали «Газете.Ru» о модных приемах, которые помогут выделиться и создать актуальный образ.
«В рамках эклектики вы можете надеть классический пиджак с мини-юбкой в клетку канкан и добавить к образу кроссовки и кепку. Или сочетать строгий костюм с романтичной блузкой, украшенной орнаментом. Это модный прием, в котором важно ощущение индивидуальности, а не следование дресс-коду», — поделились они.
Они также обратили внимание на стиль авангард, который включает нарочито жесткие формы и неожиданные материалы: «Это всегда вызывает эмоции — и часто именно они превращают наряд в произведение искусства».
Образы в стиле спорт-шик остаются актуальными: «Спорт-шик — это не просто тренд, это образ жизни. Например, свободный брючный костюм с кроссовками или футболкой — отличное решение для будничного образа».
Чтобы сделать наряд более «дорогим», эксперты предложили использовать контраст фактур: объемный свитер с легкой юбкой миди или строгий жакет из плотного материала с полупрозрачной блузой. Еще один совет — смешать принты, например, леопардовую юбку с блузой в орнамент.