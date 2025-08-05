Модные эксперты рассказали, что сделать наряд более «дорогим» можно за счет контраста фактур

«В рамках эклектики вы можете надеть классический пиджак с мини-юбкой в клетку канкан и добавить к образу кроссовки и кепку. Или сочетать строгий костюм с романтичной блузкой, украшенной орнаментом. Это модный прием, в котором важно ощущение индивидуальности, а не следование дресс-коду», — поделились они.

Они также обратили внимание на стиль авангард, который включает нарочито жесткие формы и неожиданные материалы: «Это всегда вызывает эмоции — и часто именно они превращают наряд в произведение искусства».

Образы в стиле спорт-шик остаются актуальными: «Спорт-шик — это не просто тренд, это образ жизни. Например, свободный брючный костюм с кроссовками или футболкой — отличное решение для будничного образа».

Чтобы сделать наряд более «дорогим», эксперты предложили использовать контраст фактур: объемный свитер с легкой юбкой миди или строгий жакет из плотного материала с полупрозрачной блузой. Еще один совет — смешать принты, например, леопардовую юбку с блузой в орнамент.