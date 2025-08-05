Модные эксперты отметили, что школьная одежда отходит от строгого стиля униформы

Эксперты бренда СИН предложили в беседе с «Газетой.Ru» альтернативу классической белой рубашке для школьников — модели с интересными воротниками и манжетами.

«Рубашка остается основой, но уже не обязана быть крахмальной. Хорошо работают модели в полоску, с миниатюрными деталями (воротник пьер-пэн, мягкий манжет, накладной карман)», — отметили специалисты.

По мнению экспертов, школьная одежда в 2025 году отходит от строгого стиля униформы. Брюки могут быть прямыми или слегка зауженными, юбки — в складку или трапецию, при этом важна длина «по колено и ниже» и удобная посадка.

Для добавления индивидуальности в образ рекомендуется использовать жилеты, кардиганы и джемперы в стиле «английского колледжа» с цветными полосками и логотипами-шевронами. Также эксперты советуют обратить внимание на футболки и лонгсливы нейтральных цветов без принтов.

В качестве верхней одежды специалисты рекомендуют стеганые куртки, демисезонные жилеты и легкие парки сдержанных цветов.