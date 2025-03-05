Модернизацию уличного освещения завершили в Химках. На городских улицах во всех микрорайонах округа появились 13 тысяч современных светодиодных фонарей. Кроме того, усовершенствовали шкафы управления и систему подачи тока. Работы профинансировали с помощью инфраструктурных облигаций.

Размер займа составил 500 миллионов рублей. Чтобы отслеживать состояние опор и оперативно устранять неполадки, создали ситуационный центр, из которого можно в реальном времени наблюдать за любой улицей.

«С помощью механизма инфраструктурных облигаций мы финансируем абсолютно разную инфраструктуру, которая нужна для повышения качества городской среды и уровня жизни горожан», — рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Он добавил, что компания не только финансирует проекты, но и сопровождает их на всех этапах реализации и помогает правильно структурировать концессии.