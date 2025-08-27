Модернизацию школьных столовых завершили в Нижнем Новгороде

Завершились ремонтные работы в столовых нижегородских школ. С 2023 года модернизация прошла в более чем 150 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

Мэр города Юрий Шалабаев осмотрел обновленные пищеблоки в школе №183 Сормовского района и гимназии №184 Ленинского района. Ремонт проводился в рамках городской программы департамента образования по поручению главы Нижнего Новгорода.

«В учебных учреждениях была проведена замена полов, стен, потолков, вентиляции, варочных поверхностей, конвектоматов, кухонной утвари. Закуплена новая мебель. Менялся и дизайн столовой, чтобы детям было комфортнее там находиться», — отметил Шалабаев.

Депутат городской Думы Юрий Ерофеев подчеркнул высокий уровень современного оборудования в школьной столовой. Особое внимание было уделено здоровому питанию. В новое школьное меню вошли каши, омлеты, супы, фрукты и овощи.