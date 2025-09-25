Модернизацию Щукинского газопровода завершили под Москвой-рекой

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции Щукинского газопровода-дюкера, проходящего под дном Москвы-реки. Этот газопровод обеспечивает подачу газа в жилые дома и предприятия Центрального и Западного округов, написала «Москва.ру» .

В ходе работ применялись экологически чистые бестраншейные технологии, что позволило минимизировать воздействие на окружающую среду. Щукинский дюкер — единственный газопровод высокого давления среди дюжины подводных трубопроводов столицы. Построенный в начале 1960-х годов, он имеет протяженность 3,5 километра, а после обновления его срок службы превысит 40 лет.

Мэр отметил, что это 11-ый объект, реконструированный «Мосгазом» в рамках программы, стартовавшей в 2018 году. Завершение всех работ планируется до конца 2025 года.